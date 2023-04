PRUZZO: "Stasera schiererei Abraham dal primo minuto" - BALZANI: "Non rischierei Dybala e Matic titolari"

Mancano ormai poche ore al fischio d'inizio di Atalanta-Roma, gara valida per la 31esima giornata di Serie A, e lungo le frequenze radiofoniche della Capitale ci si interroga sulla formazione che manderà in campo José Mourinho. "Metterei Abraham dal primo minuto", dice Roberto Pruzzo, mentre Francesco Balzani si sofferma su chi potrebbe rimanere a riposo: "Se mi chiedessero di rischiare Matic e Dybala titolari stasera direi di no, a centrocampo darei spazio a Bove e in attacco a Solbakken". Una considerazione generale sulla partita, infine, da parte di Riccardo Trevisani: "Roma-Milan e il futuro sono più importanti della sfida con l’Atalanta".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il gioco della Roma non è molto dispendioso. Credo che oggi possa farcela contro l’Atalanta, nonostante le assenze (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Stasera metterei Abraham dal primo minuto. Non ho la percezione che Belotti possa risolvere una partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'Atalanta sta avendo un calo vistoso nelle ultime gare e, se la Roma gioca almeno come sa, fa la sua partita e riesce ad essere concreta, può vincere e staccare definitivamente la squadra di Gasperini dalla lotta Champions (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Qualche scoria stasera potrà esserci per la Roma. Il vero problema sono le condizioni dei giocatori, su tutti Dybala (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'Atalanta è una squadra indecifrabile. Credo che per la Roma il problema non sia tanto la fatica quanto gli infortuni di Smalling e Wijnaldum (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Matic contro l'Atalanta lo terrei a riposo, Dybala in caso a gara in corso. Non vedo un problema stanchezza per questa sera (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Credo sia difficile vedere in campo Dybala questa sera. Roma-Milan e il futuro sono più importanti della sfida con l’Atalanta, anche perché i bergamaschi stanno facendo una gran fatica (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’occasione di stasera è molto ghiotta viste le sconfitte di Lazio e Juventus, se vinci potresti andare addirittura in scia del secondo posto. Se mi chiedessero di rischiare Matic e Dybala titolari stasera direi di no, a centrocampo darei spazio a Bove e in attacco a Solbakken (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)