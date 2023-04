PRUZZO: "La Roma deve schierare la squadra migliore in Europa" - CIARDI: "Con l'Udinese non può permettersi di fare dei cambi"

Vigilia di campionato per la Roma, che domani ospiterà l'Udinese. Nell'etere romano ci si interroga sulle scelte di formazione di Josè Mourinho: "Sarà una partita complicata, ma la squadra migliore va schierata in Europa League, è un rischio da correre", il pensiero di Roberto Pruzzo. Di avviso opposto Augusto Ciardi: "La Roma deve vincere contro l’Udinese, anche vedendo il turnover che faranno Inter e soprattutto Milan. I giallorossi invece non possono permettersi di fare dei cambi in questo momento"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Le scelte in vista di Roma-Udinese? Sarà una partita complicata, ma la squadra migliore va schierata in Europa League, è un rischio da correre. Belotti è arrivato nella Capitale nel momento sbagliato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini non c'è proprio quest'anno, sta mancano dal punto di vista tecnico e tattico. In questo momento sarebbe più utile Mkhitaryan (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’Udinese è una buona squadra e non sarà facile per la Roma, motivo per cui Mourinho deve scegliere la formazione migliore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha possibilità altissime di passare il turno in Europa League. Il Feyenoord è una squadra scadente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è un vincente, un ottimo gestore di grandi calciatori. La Roma costruisce poche occasioni da gol a causa del suo modo di giocare, ma ad esempio tra Abraham e Cabral ci sono delle categorie di differenza. Perché però uno segna e l’altro no? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve vincere contro l’Udinese, anche vedendo il turnover che faranno Inter e soprattutto Milan. I giallorossi invece non possono permettersi di fare dei cambi in questo momento (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)