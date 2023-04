PRUZZO: "Contro il Torino farei riposare Wijnaldum e Matic" - FELICI: "La Roma non può più sbagliare se vuole andare in Champions"

Nel corso delle trasmissioni dell'emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della Roma in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino e del rapporto tra José Mourinho e i Friedkin. "Farei riposare Wijnaldum e Matic con i granata", afferma Roberto Pruzzo. Antonio Felici parla dell'obiettivo quarto posto: "Il calendario non è affatto una passeggiata, ma la Roma non può più sbagliare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma deve dosare il minutaggio di Wijnaldum, perché torna da un anno di inattività, e di Matic, che ha qualche anno in più. Contro il Torino li farei riposare. I giallorossi hanno un problema enorme in attacco, non mi spiego perché Abraham sia così tanto in difficoltà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembra che Wijnaldum in questo momento sia il valore aggiunto della Roma. Se i giallorossi hanno tutti gli effettivi a disposizione sono una squadra difficile da affrontare. Contro il Torino mi aspetto una crescita dei centrocampisti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è straordinario dal punto di vista comunicativo: si mette sempre nelle condizioni di essere creditore, invece credo che abbia un debito nei confronti della Roma. Non so se la sua volontà di mettersi in questa posizione possa scatenare una reazione dei Friedkin (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che Mourinho voglia soprattutto il rinnovo di contratto. Poi chiederà anche degli acquisti di un certo livello, ma non so quanto i Friedkin lo possano accontentare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo che i Friedkin si faranno “ricattare” dal modo di fare di Mourinho, penso che terranno il punto. Ma dovranno tenere conto che il portoghese ha tutto il popolo romanista dalla sua parte (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Terrei volentieri Ibanez, ma dato che la Roma dovrebbe fare cassa sarebbe anche giusto venderlo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho è stato nuovamente accostato al Real Madrid, ma ad oggi non c'è assolutamente nulla (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ora la Roma deve avere un rendimento costante e di alto livello dal punto di vista dei risultati per arrivare in Champions, non può più sbagliare. Il calendario non è affatto una passeggiata, ma se c’è l’ambizione di arrivare tra le prime quarto bisogna fare risultato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)