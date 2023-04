LENGUA: "L'infortunio di Wijnaldum certifica la fine della sua avventura a Roma" - ORICCHIO: "Un pareggio con l'Atalanta sarebbe oro"

È già vigilia di Atalanta-Roma e lungo le frequenze radiofoniche della capitale si comincia a ragionare sugli scenari possibili conseguenti al match di Bergamo. "Un risultato positivo potrebbe indirizzare la corsa Champions dei giallorossi, ma anche un pareggio sarebbe oro", è l'opinione di Alessandro Oricchio. "L'Atalanta in casa sta facendo tanta fatica, potrebbe essere la partita perfetta per la Roma", aggiunge Massimo Cecchini.

Focus su Georginio Wijnaldum, invece, con Gianluca Lengua: "Questo infortunio certifica la fine della sua avventura a Roma". A proposito di infortuni e recuperi, Piero Torri si concentra su Paulo Dybala: "La sua gestione dovrà essere molto oculata, non sono convinto che domani giocherà dall’inizio".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Matic ha fatto 120 minuti a un livello mostruoso contro il Feyenoord, quando ha il pallone tra i piedi la musica cambia. Contro l'Atalanta però mi aspetto che parta dalla panchina, così come Spinazzola (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum è più sostituibile di Smalling. Affrontare Atalanta, Milan e Inter senza l'inglese penalizza molto i giallorossi, ma ora c'è Llorente, che rappresenta una buona alternativa. Atalanta-Roma? Un risultato positivo potrebbe indirizzare la corsa Champions dei giallorossi, ma anche un pareggio sarebbe oro (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum? Questo infortunio certifica la fine della sua avventura a Roma. Ha giocato solamente due mesi, non è giudicabile. A Bergamo partita difficile, la gara contro il Feyenoord ha distrutto i giallorossi. Belotti è utile e molto grintoso, ma quando si gioca a pallone serve anche altro (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Ormai siamo ai titoli di coda tra Wijnaldum e la Roma, sono convinto che non sarà riscattato. Smalling è il perno della difesa, sarà una grave perdita per Mourinho. L'Atalanta in casa sta facendo tanta fatica, potrebbe essere la partita perfetta per la Roma (MASSIMO CECCHINI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

La gestione di Dybala dovrà essere molto oculata, non sono convinto che domani giocherà dall’inizio. È necessario che nelle due sfide contro il Bayer Leverkusen sia nelle migliori condizioni (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Temo che la gara contro il Feyenoord si farà sentire sia nella testa che nelle gambe dei giocatori. Ma la Roma, al netto delle assenze, è una squadra che in questo momento ispira fiducia (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)