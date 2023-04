JACOBELLI: "Il futuro di Mourinho è legato ai risultati" - FELICI: "Più del Torino temo la prestazione della Roma"

È vigilia di campionato. Domani, alle ore 18:30, si gioca Torino-Roma e lungo le frequenze radiofoniche della Capitale si parla ovviamente del match tra i giallorossi e la squadra di Ivan Juric. "Più del Torino temo la prestazione della Roma, che deve fare una partita concentrata e attenta", spiega Antonio Felici. Andrea Corallo, invece, si sofferma sulle motivazioni dello scarso rendimento di Tammy Abraham: "La mancata convocazione al mondiale e la concorrenza non lo hanno aiutato". Xavier Jacobelli, infine, si concentra sul futuro di José Mourinho, che, secondo lui, "è legato ai risultati che otterrà la squadra, anche se credo che da entrambe le parti ci sia voglia di mettersi seduti ad un tavolo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Contro il Torino è tosta. E’ una squadra in salute con giocatori imprevedibili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha una trasferta insidiosissima, il Torino è una squadra che non ti fa giocare. Per i Friedkin al momento non è una priorità incontrare Mourinho (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Torino cerca un successo di prestigio, per la Roma sarà un passaggio delicato. Il futuro di Mourinho è legato ai risultati che otterrà la squadra, anche se credo che da entrambe le parti ci sia voglia di mettersi seduti ad un tavolo (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il centravanti è un problema per la Roma. Belotti sono anni che segna poco, Abraham forse lo scorso anno ci ha illuso. Sarà complicato per i giallorossi, il Torino arriva a questa partita anche abbastanza libero di testa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ad inizio 2023 si era rivisto il vecchio Abraham. La mancata convocazione al mondiale e la concorrenza non lo hanno aiutato in questa stagione (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)