INFASCELLI: "Firmerei per un pareggio a Torino" - AGRESTI: "Potrebbe essere la partita di svolta per i giallorossi"

Oggi alle 18.30 la Roma affronterà il Torino e lungo le frequenze radiofoniche della capitale l'argomento principale è il match tra le squadre di Mourinho e Juric.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Torino-Roma? Sarà una partita molto dispendiosa per i giallorossi e questo potrebbe pesare in vista del match contro il Feyenoord (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per Belotti non sarà una partita semplice, sarà fischiato e uno o si esalta o va in confusione. Wijnaldum è bello fresco, lo sfrutterei in tutte queste partite (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se dovessi scegliere tra Belotti e Abraham prenderei l’inglese: uno è arrivato a parametro zero, l’altro è un investimento importante (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La sfida di oggi è complicata, il Torino gioca bene e ha ritrovato serenità. La Roma è più forte, ma dovrà fare una prestazione importante. Questa potrebbe rappresentare la partita della svolta per i giallorossi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io giocherei con Dybala centravanti contro il Feyenoord, dato che Abraham e Belotti insieme non ne fanno uno… L'inglese quest’anno è deludente in maniera impressionante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha una grossa opportunità, ma il pareggio non sarebbe catastrofico: qualora non riuscisse a vincere rimarrebbe comunque attaccata alla zona Champions. Ai giallorossi cambierebbe molto di più in caso di vittoria rispetto a un risultato negativo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Torino-Roma? Partita tosta per i giallorossi, soprattutto a livello fisico (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se non dovesse giocare Matic passerebbe tutto per Wijnaldum. Firmerei per un pareggio a Torino (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)