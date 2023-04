INFASCELLI: "Coi gol di un attaccante, la Roma sarebbe seconda" - FELICI: "Più dipendente da Smalling che da Dybala"

La sconfitta di Bergamo complica la classifica della Roma ma non l'umore degli opinionisti e speaker radiofonici. "La Roma ha giocato una delle migliori partite dal punto di vista dell’approccio" dice Andrea Corallo. "La Roma, con un attaccante in grado di fare gol, ora sarebbe al secondo posto" per Roberto Infascelli. Prosegue Augusto Ciardi: "Risultato stra-bugiardo, la Roma non meritava assolutamente di perdere". Controcorrente, invece, Fernando Orsi: "L’Atalanta ha meritato di vincere, la prestazione della Roma è stata largamente insufficiente".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non mi aspettavo la sconfitta, ma una partita dura sì. Gli episodi sono andati nella direzione sbagliata. Non si può dire niente alla Roma, quello che preoccupa maggiormente sono gli infortuni. Senza Smalling la difesa si scioglie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma si è comportata abbastanza bene ieri, non mi è sembrata una prestazione così disastrosa come dice il punteggio. Gli infortuni? È un’emergenza, ma non deve diventare un alibi (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’Atalanta ha meritato di vincere, la prestazione della Roma è stata largamente insufficiente. Non credo che Abraham l’anno prossimo sarà il centravanti titolare dei giallorossi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Atalanta-Roma? Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, la Dea non ha meritato il 3-1. I giallorossi hanno sofferto la stanchezza (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Llorente si sta dimostrando un buon difensore e averlo perso in questo momento rende la situazione molto più complicata in vista dei prossimi impegni. Senza Dybala è un’altra Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’intervento di Palomino non ha senso, rischia di farti passare un anno fuori. Come si fa a non dare il cartellino rosso? La sconfitta di ieri ci può stare, la squadra sta dando tutto (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini si è ripreso la Roma, ieri mi è sembrato il più lucido. Mourinho ha due centravanti ma non ne fanno uno (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Atalanta-Roma partita incomprensibile. Nel primo tempo hai controllato la gara, ma sei comunque passato in svantaggio. Abraham non ha fatto una sponda, non ha vinto un contrasto aereo. La Roma ha giocato una delle migliori partite dal punto di vista dell’approccio (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il fallo di Palomino su Dybala è un attentato. Il risultato di ieri è stra-bugiardo, la Roma non meritava assolutamente di perdere (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi come oggi la Roma è più dipendente da Smalling rispetto a Dybala ma soltanto perché l’argentino ultimamente a causa dell’infortunio è a mezzo servizio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La sconfitta di ieri è stata immeritata (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Capisco che l’obiettivo Champions League è li vicino in classifica e non deve essere tralasciato però secondo me pensare di schierare Dybala e Matic a ridosso della semifinale di Europa League, con il rischio di perderli, mi farebbe prendere un colpo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma, con un attaccante in grado di fare gol, ora sarebbe al secondo posto. Con l'Atalanta, tra andata e ritorno, la Roma doveva avere 6 punti (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)