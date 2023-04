FOCOLARI: "Se la Roma non batte la Samp non può andare in Champions" - CORALLO: "Non deve entrare in campo in modo leggero"

Vigilia di campionato per la Roma, che domani torna in campo all'Olimpico contro la Sampdoria di Stankovic. "Sottovalutare la Samp sarebbe un errore gravissimo da parte della Roma, a maggior ragione viste le condizioni rimaneggiate dei giallorossi e la partita del Milan a Napoli", il pensiero di Stefano Agresti. Dello stesso avviso Andrea Corallo: "La Roma non può entrare in campo in modo leggero, è una squadra che imposta tutto sulla fisicità. La prima maglia che do per la partita contro la Sampdoria è quella di Wijnaldum"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mi sembra molto complicato che la Sampdoria possa fermare la Roma all’Olimpico. Secondo me Mourinho punterà a vincere l’Europa League e se non ci riuscirà ci andrà vicino. Dybala deve tornare ai livelli di inizio stagione (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che l’unico dubbio riguardi la scelta tra Abraham e Belotti, Celik si abbasserà nei tre di difesa. Contro la Sampdoria mi aspetto una Roma simile a quella che ha battuto il Verona, non bellissima ma concreta (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sottovalutare la Sampdoria sarebbe un errore gravissimo da parte della Roma, a maggior ragione viste le condizioni rimaneggiate dei giallorossi e la partita del Milan a Napoli (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

La partita contro la Sampdoria va considerato un match facile per la Roma, ci sono almeno tre categorie di differenza. Se non batti i blucerchiati non puoi andare in Champions League (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se la Roma non dovesse vincere contro la Sampdoria non meriterebbe la qualificazione in Champions League. È un avversario che si può battere serenamente (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Tra Belotti e Abraham io proverei a rilanciare l’inglese. Se Mourinho non lo fa significa che non sta ricevendo segnali dal calciatore in allenamento e in partita (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che la Roma, in un modo o nell’altro, batterà la Sampdoria. Ci sono tre categorie di differenza tra le due squadre (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non può entrare in campo in modo leggero, è una squadra che imposta tutto sulla fisicità. La prima maglia che do per la partita contro la Sampdoria è quella di Wijnaldum (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)