FOCOLARI: "Roma favorita contro il Feyenoord" - TORRI: "Partita più complicata di quanto si possa immaginare"

Alla vigilia di Feyenoord-Roma, lungo le frequenze radiofoniche il focus è rivolto alla partita di Europa League in scena domani a Rotterdam. "La mia sensazione è che domani non vada in campo Cristante. Perché queste le partite le gioca Matic, perché Wijnaldum sta facendo particolarmente bene e conosce avversario e stadio meglio di chiunque altro", dice Riccardo Trevisani. Per Furio Focolari "il fattore Mourinho conta, il portoghese può essere il valore aggiunto".

Infine, Francesco Balzani analizza anche le possibili scelte di Mourinho: "È più verosimile Llorente in campo di Pellegrini fuori".

"Roma favorita contro il Feyenoord", afferma Furio Focolari. Federico Nisii si sofferma sulla probabile permanenza di Chris Smalling nella Capitale: "È un difensore straordinario e una risorsa fondamentale che migliora anche il rendimento degli altri".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Temo che questa partita possa essere più complicata di quanto si possa immaginare. Il Feyenoord è più forte rispetto all’anno scorso. Smalling è un grande giocatore, è il leader della squadra (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling è un difensore straordinario, una risorsa fondamentale che migliora anche il rendimento degli altri (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Domani potrebbe rimanere fuori Pellegrini, ha preso gli antibiotici fino a lunedì. In una partita come questa, dove serve dinamismo, non mi stupirei di vedere Wijnaldum accanto a Dybala dietro ad Abraham con Matic e Cristante a centrocampo. Mi piacerebbe tantissimo questa soluzione (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la Roma sia favorita col Feyenoord, deve giocare per vincere entrambe le gare. Prima di lasciare fuori Pellegrini ci penserei 10 volte (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

È una Roma a corrente alternata, è un'ottima squadra e penso sia più forte del Feyenoord. Se fa la Roma, è favorita (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La presenza di Dybala sta creando difficoltà a Pellegrini, è inutile nasconderlo. In più ci ha messo del suo. Ma prima di dare per escluso il capitano domani, bisogna fare una serie di verifiche (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Al momento, secondo le indiscrezioni, dovrebbe giocare Abraham ma non so chi togliere. A istinto direi Pellegrini (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non è un turno impossibile per la Roma, può superarlo ma non me la sento di dire che sia favorita col Feyenoord. Non sai mai cosa può darti la Roma, nel bene e nel male, e il Feyenoord non è la squadra dell'anno scorso ma è più forte. Penso che Mourinho cercherà di incartare gli olandesi e lo farà non mettendo una punta. Credo che possano giocare Wijnaldum e Pellegrini con Dybala davanti (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Penso che il Feyenoord sia cresciuto molto, per la Roma sarà una partita molto difficile. Gli olandesi hanno un ritmo che può mettere in difficoltà i giallorossi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è decisamente più forte del Feyenoord, anche se andare a giocare in Olanda non è mai facile. A Rotterdam sarà una partita molto complicata. I giallorossi hanno giocatori molto importanti per il livello dell’Europa League (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita di Rotterdam è da non sbagliare, ma c’è sempre il ritorno. Penso che la Roma sia superiore al Feyenoord. Le ultime prestazioni dei giallorossi non mi hanno convinto molto, ma i risultati continuano ad arrivare. Dybala va benissimo per il nostro campionato, un po’ meno per i palcoscenici internazionali (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La mia sensazione è che domani non vada in campo Cristante. Perché queste le partite le gioca Matic, perché Wijnaldum sta facendo particolarmente bene e conosce avversario e stadio meglio di chiunque altro (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la Roma sia più forte del Feyenoord. Il fattore Mourinho conta, il portoghese può essere il valore aggiunto. A Rotterdam i giallorossi dovranno limitare i danni, per poi vincere all’Olimpico (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È più verosimile Llorente in campo di Pellegrini fuori. Non mi sembra che Pellegrini stia male o così male da saltare la partita (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Fino a questo momento Llorente ha offerto tutte le garanzie possibili, non è un fuoriclasse ma ha alle spalle una discreta carriera ed esperienza e può tranquillamente giocare un quarto di finale di una coppa. Se Ibanez dovesse stare fuori, Llorente dà garanzie (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)