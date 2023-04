BALZANI: "La classifica della Roma è un miracolo" - MATTIOLI: "Bravo Mourinho a gestire Pellegrini"

All'indomani della vittoria per 3-0 contro l'Udinese, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le prestazioni dei singoli e della squadra nel suo complesso. "La Roma ha vinto con autorità", dice Fernando Orsi. "Bravo Mourinho a gestire Pellegrini. La scelta di non fargli battere il rigore è stata una mossa geniale", aggiunge Mario Mattioli.

Infine, secondo Francesco Balzani "la classifica della Roma di oggi è un miracolo perché la rosa è inferiore a Milan, Inter e Juventus, forse di pari valore con quella dell’Atalanta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha reagito bene alla partita di Coppa e alle critiche, ha giocato da squadra in una partita non facile. Hanno giocato bene i giocatori più importanti e adesso c'è consapevolezza di far bene giovedì con qualche scelta di formazione in più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha vinto con autorità. Risultato giusto, la squadra sta crescendo e facendo bene (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quello che è mancato alla Roma, forse, è una maggiore interazione tra Pellegrini e Dybala sulla trequarti. Quando manca l'argentino, come ieri, probabilmente il 7 riceve più palloni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bravo Mourinho a gestire Pellegrini. La scelta di non fargli battere il rigore è stata una mossa geniale. Ho rivisto un bel Belotti: il gol arriverà ma ieri è stato molto utile alla squadra. La Roma si sta ritrovando e può fare un gran finale. Giovedì sono ottimista, il Feyenoord non è superiore alla Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La classifica della Roma di oggi è un miracolo perché, secondo me, la rosa è inferiore a Milan, Inter e Juventus, forse di pari valore con quella dell’Atalanta. Criticare è legittimo e fa parte del gioco, è vero anche che spesso contro Pellegrini si esagera, ieri finalmente è tornato a fare una grande partita. In vista di giovedì non so chi giocherà, oggi razionalmente nel mio undici ideale con Wjinaldum e Dybala che stanno bene Pellegrini starebbe fuori (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La prestazione di ieri mi dà un po’ di ottimismo in più in vista della sfida di giovedì. Nonostante tutti gli infortuni, ho visto una squadra abbastanza in forma dal punto di vista fisico. Giovedì mi aspetto una Roma che possa replicare la partita di ieri. Il discorso sulla posizione di Pellegrini è molto delicato, non so se la convivenza con Dybala possa aver inficiato sulle sue prestazione ma non penso (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)