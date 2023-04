AGRESTI: "Roma più forte del Feyenoord, passerà il turno" - FELICI: "Berardi via? I Friedkin devono spigarci perché cambiano dirigenti a ripetizione"

Dopo aver vinto contro l'Udinese, la Roma si sta preparando in vista di giovedì, quando alle ore 21 affronterà il Feyenoord nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. "I giallorossi sono più forti, passeranno il turno", afferma Stefano Agresti. Uno dei temi del giorno è sicuramente l'interruzione del rapporto tra la società giallorossa e il CEO Pietro Berardi: "La società non può sempre tacere. I Friedkin devono spiegarci perché cambiano dirigenti a ripetizione", le parole di Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il momento della Roma è positivo, si comincia a vedere un po’ di gente che può dare una mano in un momento decisivo. La vittoria con l’Udinese non era così scontata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è più forte del Feyenoord, giocherà in casa e avrà il pubblico a spingerla. Quindi credo che passerà il turno (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che la Roma riuscirà a ribaltare il risultato contro il Feyenoord, su questo non ho dubbi (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

In Europa League vedo meglio la Roma che la Juventus, ma alla fine penso che passeranno tutte e due (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non è mai stata dominata dagli avversari, neanche quando è uscita sconfitta, e questo è perché i giallorossi fanno giocare male le altre squadre (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'addio del CEO Berardi? La sorpresa riguarda la tempistica, infatti era atteso per fine stagione. C’era malumore da parte dei Friedkin e voglia di cambiare, ecco perché si è interrotto il rapporto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Berardi via? La società non può sempre tacere, la comunicazione è importante. Se non parli autorizzi qualunque tipo di illazione: i Friedkin devono spiegarci perché cambiano dirigenti a ripetizione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)