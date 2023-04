AGRESTI: "Roma-Milan non è decisiva, ma chi vince fa un grande passo verso la Champions" - CIARDI: "Firmerei per il pareggio"

Oggi alle ore 18 andrà in scena la delicatissima sfida Champions tra Roma e Milan, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Lungo le emittenti radiofoniche della Capitale si è parlato proprio di questa partita fondamentale per la lotta al quarto posto. "Chi vince fa un passo importante verso la qualificazione in Champions", afferma Stefano Agresti. "Firmerei per il pareggio", dice Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Oggi mi aspetto una buona Roma, che si difenderà e proverà a ribattere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se a Mourinho viene fatta una squadra come vuole, resta un allenatore più che capace. Per fermare Leao è necessario marcarlo preventivamente. Una sconfitta oggi può far male, mi aspetto una partita molto bloccata (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La permanenza di Mourinho sarebbe la soluzione migliore sia per lui che per la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha creato empatia con l’ambiente, non credo che rinunci a grandi club per restare alla Roma, che per lui continua a fare degli sforzi importanti. Chi vince fa un passo importante verso la qualificazione in Champions, ma non penso che la partita di oggi sia decisiva (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se Mourinho rimanesse sarebbe una buona cosa, ma fatico a pensare che abbia ricevuto delle garanzie. Sono convinto che oggi la Roma farà una partita d’orgoglio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Milan in campionato è diverso da quello visto in Champions League, non deve far paura perché ha gli stessi punti della Roma. Io firmerei per il pareggio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)