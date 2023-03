TREVISANI: "Se la Roma sarà quella del Salisburgo, passerà il turno" - VOCALELLI: "La squadra ha un problema di affidabilità"

A poche ore dalla sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la gara della Roma. "Quello di cui sono sicuro è che se la Roma sarà quella del Salisburgo, passerà il turno. Ma quante volte, in 20 mesi, abbiamo visto la Roma in quel modo?", dice Riccardo Trevisani. "Mourinho oggi non può permettersi di far riposare i titolari", aggiunge Fernando Orsi.

Secondo Alessandro Vocalelli "la Roma di oggi ha un problema di affidabilità, non si sa mai che tipo di prestazione di squadra trovi".

La Real Sociedad non è una squadra da sottovalutare, spero che uno dei big della Roma riesca a trovare il gol, ma non è facile perché nell'ulitmo periodo c'è un grande dispendio di energie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mourinho oggi non può permettersi di far riposare i titolari perché è una gara troppo importante e, al di là del risultato di domenica contro la Juventus, il modo di giocare della Roma è sempre lo stesso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quello di cui sono sicuro è che se la Roma sarà quella del Salisburgo, passerà il turno. Ma quante volte, in 20 mesi, abbiamo visto la Roma in quel modo? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono molto curioso di vedere Llorente all'opera. La Roma affronta la gara di stasera con grande motivazione dopo la vittoria contro la Juve (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ho il timore che questa sera potrebbe partire titolare Kumbulla e non Llorente per il semplice motivo che, magari, Mourinho vorrebbe far esordire lo spagnolo in una partita oggettivamente più semplice, almeno sulla carta, come quella di domenica contro il Sassuolo. Sono molto preoccupato per questa scelta, soprattutto perché con Kumbulla in campo la Roma ha sempre fatto sconfitte sanguinose con errori grossolani da parte sua (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Anche prima della partita contro la Cremonese avrei voluto vedere Llorente titolare invece di Kumbulla, soprattutto perché lo spagnolo è comunque un giocatore con una buona esperienza in campo internazionale, che gioca contro una squadra che conosce molto bene. Quindi per queste ragioni mi sembrerebbe più logico scegliere lui (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma di oggi ha un problema di affidabilità, non si sa mai che tipo di prestazione di squadra trovi. È cresciuta moltissimo, e ha ragione Mourinho, dal punto di vista della mentalità e della voglia di fare gruppo. L'ultimo scatto è la continuità di squadra, che in questo momento non ha e per cui finisce per affidarsi all'estro di questo o quel giocatore (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)