TREVISANI: "Perdere con la Juventus sarebbe una catastrofe" - FELICI: "Mi prenderei volentieri il pareggio"

Si allontana la delusione riportata martedì da Cremona e, contestualmente, si avvicina lo scoglio della Juventus, con la sfida di domenica sera all'Olimpico. "E' un momento decisivo per la Roma: le prossime due, con Juventus e Real Sociedad, sono partite davvero difficili" il commento di Roberto Pruzzo. "Dal punto di vista sportivo, una sconfitta domenica sera sarebbe una catastrofe" aggiunge Riccardo Trevisani.

Chiude Antonio Felici: "Sarei tentato di prendermi volentieri il pareggio. Certo che se la Lazio non perde stasera...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Contro la Juve non sarà facile perché i bianconeri hanno dimostrato di essere una squadra che si adatta alle situazioni, è pericolosa su palle inattive, ma la Roma deve reagire perché il risultato di Cremona brucia. E' un momento decisivo per la Roma: le prossime due, con Juventus e Real Sociedad, sono partite davvero difficili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Wijnaldum ha giocato tuta la partita a Cremona e si vede che ormai ha recuperato in pieno. Contro la Juventus non sarà facile ma la Roma deve cercare di fare punti perché la corsa verso il quarto posto è ancora aperta (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Diciamo sempre che la Roma non può fare a meno di Dybala, ed è vero, ma ci aggiungerei Smalling. Quando non c'è l'inglese si vedono i difetti degli altri difensori. Sono convinto che i giallorossi faranno una prestazione molto diversa da Cremona (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dal punto di vista sportivo, una sconfitta domenica sera sarebbe una catastrofe. Andresti ad una media punti uguale a quella dell'anno scorso nonostante Dybala, Wijnaldum e Matic in più (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro la Juventus mi aspetto una buona Roma, perché deve preparare la partita anche mentalmente. Wijnaldum è ormai recuperato e può migliorare il centrocampo di Mourinho. La Roma vuole farsi perdonare il risultato di Cremona, anche se sarà impossibile cancellarlo. Mi aspetto una buona Roma. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me non ha dubbi stavolta Mourinho sulla formazione, con Wijnaldum dalla panchina e Matic, Pellegrini, Abraham in campo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Forse Wijnaldum me lo giocherei dal 1'. Ancora non riesco a capire se la Roma sarà veramente capace di sfoderare una prestazione di reazione oppure no, sarei tentato anch'io di prendermi volentieri il pareggio. Certo che se la Lazio non perde stasera... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se qualcuno ancora non l'ha capito, a Mourinho stanno facendo scontare anche tutto il pregresso del 2010 (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)