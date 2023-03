TREVISANI: "Bisogna fare attenzione alla Roma più che agli avversari..." - BALZANI: "Real Sociedad o derby? La partita più importante è quella di oggi"

Questa sera la Roma scenderà in campo contro la Real Sociedad nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno un vantaggio di due gol dopo la vittoria per 2-0 all'andata, ma saranno attesi da un'atmosfera infuocata all'Estadio Anoeta. "Io credo che bisogna fare attenzione alla Roma più che ai giocatori avversari", afferma Riccardo Trevisani. Francesco Balzani invece fa il confronto tra la partita odierna e il derby di domenica: "La più importante è quella di stasera".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Real Sociedad o derby? La più importante è quella di stasera, che si gioca contro una squadra molto ben organizzata che ti può mettere benissimo in difficoltà, la Roma nel complesso è più forte della Real Sociedad ma questo non significa che sarà una partita semplice. Sono molto preoccupato dall’atmosfera dello stadio (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non dobbiamo farci deviare dall’impressione che magari possiamo aver avuto nella gara di andata dove la Roma è stata molto brava a ridimensionare la forza dalla Real Sociedad, nonostante ciò però nulla toglie al fatto che ti trovi davanti ad una squadra molto ben organizzata e di conseguenza fa bene Mourinho a mettere in campo la migliore formazione possibile. Eviterei di schierare titolare Pellegrini (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Facciamo tutti gli scongiuri ma sono abbastanza sereno per stasera. La Real Sociedad mi sembra la preda perfetta per una qualsiasi squadra di Mourinho (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io credo che bisogna fare attenzione alla Roma più che ai giocatori avversari. Se i giallorossi fanno una partita seria come all'andata, 3 gol non li prende. La Real Sociedad è una Roma in piccolo, non ti fa giocare bene e bisognerà prendersi gli spazi che lascia alla velocità della luce (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Partita calda, anche se la Roma è più tranquilla. L’ambiente sarà accesissimo, ma non basta come abbiamo visto col Porto. Mi piace che i tifosi partecipino, ma bisogna tornare ad avere un po’ di rispetto per tutti. La Roma va a San Sebastian con una certa consapevolezza di poter fare risultato e qualificarsi (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’Europa League è importante, va fatta una crescita da parte delle squadre romane. Se venisse confermata la penalizzazione della Juventus, Roma potrebbe avere due squadre in Champions. Non va ridotto tutto al derby (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Stasera partita molto più difficile di quello che si pensa, e ci vogliono i migliori. Fa bene Mourinho a pensare solo a quella di oggi. Andare avanti in coppa è fondamentale. Ci vorrà una Roma forte come l’andata. Penso che sarà già difficile di quanto pensiamo in relazione all’andata. Il pubblico può capovolgere il risultato. Spero che la squadra non subisca troppo, prendendo magari gol all’inizio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Lazio deve pensare a cercare di vincere la Conference anche perché l'ha vinta la Roma l'anno scorso. Sarri deve smetterla di lamentarsi delle partite europee (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con la mentalità che ha Mourinho stasera la Roma non rischia più di tanto grazie anche al risultato dell'andata. Si deve pensare alle partite di oggi e poi da domani ci si tuffa sul derby: è anche più bello così (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)