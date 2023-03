TORRI: "Mourinho squalificato? Decisione ridicola" - ASPRI: "Oggi mi preoccupa l'assenza dello Special One"

C'è grande attesa per Roma-Sassuolo, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Lungo le frequenze radiofoniche romane si parla proprio della gara odierna, caratterizzata da numerose assenze sul fronte giallorosso. In panchina non ci sarà neanche José Mourinho, squalificato per due giornate dopo la lite con il IV Uomo Marco Serra: "Decisione ridicola", afferma Piero Torri. "Preoccupato dalla sua assenza per la partita di oggi", dice Fabrizio Aspri.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Wijnaldum è ancora un po’ intimidito, come movenze sembra un po’ Seedorf. La Roma in questo momento è quasi Smalling-dipendente (SIMONE VOCCIA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono contento per Kumbulla ha sempre avuto un profilo basso e lavorato bene. Mi auguro che Smalling possa restare anche il prossimo anno (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La squalifica di Mourinho? Decisione ridicola. Se c’è una squadra che può avere due risultati su tre al derby, quella è la Roma (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me la Roma non può permettersi di lasciare fuori Mancini contro il Sassuolo anche se è diffidato (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma degli ultimi tempi dà segnali importanti, è uscita da un tunnel di incertezze. Oggi mi preoccupa il fatto che non ci sia Mourinho. Penso che a destra ci sarà Zalewski, mentre a sinistra Spinazzola, con El Shaarawy in attacco (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)