PRUZZO: "Qualificazione non scontata" - BALZANI: "È più semplice andare in Champions vincendo l’Europa League..."

Alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le possibilità della Roma di passare il turno. "La qualificazione della Roma non è scontata. Deve stare attenta, prendere un’imbarcata in Spagna non è impossibile", dice Roberto Pruzzo. Per Francesco Balzani "è più semplice entrare in Champions League vincendo l’Europa League rispetto ad arrivare nei primi quattro posti in campionato".

Augusto Ciardi conclude parlando del futuro di Mourinho: "Ad oggi, a sensazione, credo che siano più le possibilità che Mourinho resti che vada via a fine stagione".

