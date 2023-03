TIMPANO: "Penso che la Roma possa fare uno o due investimenti oltre ai parametri zero" - PRUZZO: "Cuadrado farebbe molto comodo"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della Roma, con uno sguardo anche al calciomercato. "Cuadrado farebbe molto comodo", afferma Roberto Pruzzo. "Credo che la Roma potrà fare al massimo uno o due investimento oltre ai parametri zero", dice Guglielmo Timpano.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Cuadrado è un giocatore di livello che può aiutarti molto, ma non potrà garantirti più di 20 partite nella prossima stagione (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Cuadrado farebbe molto comodo alla Roma, anche se la squadra avrebbe bisogno di un giovane. Smalling va assolutamente rinnovato, mi preoccuperebbe una Roma senza di lui (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non può spendere soldi che non ha incassato: o vende e compra o punta sui parametri zero. I giallorossi hanno delle lacune in rosa, va rinforzata (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Smalling è disposto a rinnovare il contratto, ma ancora non ci siamo sulle cifre. Se Mourinho dovesse andare via, Dybala lo seguirebbe (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho potrebbe maturare l'idea che fare un passo in più con la Roma non è un miraggio, come ha fatto il Milan lo scorso anno o il Napoli in questa stagione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

McKennie? Mi sembra impraticabile. Credo che la Roma potrà fare al massimo uno o due investimenti oltre ai parametri zero (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)