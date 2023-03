ORSI: "Non credo che i top club vogliano Mourinho" - TREVISANI: "Abraham è la punta di una squadra che non gioca bene"

Il ritorno in campo della Roma si avvicina e parallelamente il calciomercato entra in una fase particolarmente calda. Lungo le emittenti radiofoniche della Capitale si è parlato della permanenza di José Mourinho sulla panchina giallorossa fino al 2024. "Siete così sicuri che i grandi club pensino a Mourinho? Io penso di no", si domanda Fernando Orsi. Riccardo Trevisani invece si sofferma sulla questione Tammy Abraham: "Lui è la punta di una squadra che non gioca bene".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Siete così sicuri che i grandi club pensino a Mourinho? Io penso di no, che hanno in mente altri progetti ed è anche per questo che lui può restare alla Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è una squadra sulla quale bisognerebbe lavorarci sopra di più. Ci sono giocatori che vanno recuperati, Abraham e Ibanez su tutti. Mourinho in genere non resta più di due anni, se invece lo farà a Roma sarà un bel segnale (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho se decide di restare è anche perché non ha tutte queste offerte (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma del futuro, più che di Mourinho o di un altro allenatore, ha bisogno di nuovi giocatori (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho ha un altro anno di contratto e non ci sono squadre per lui, il fatto che resterà a Roma non è una notizia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham è la punta di una squadra che non gioca bene e in alcune occasioni è stato anche messo da parte in favore di Belotti. La sensazione è che Mourinho rimarrà alla Roma, penso che non siano in molti a cercarlo. In questo momento per lui questa piazza è tanta roba (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La mia ambizione è che Mourinho rimarrà alla Roma perché avrà ottenuto dei risultati importanti in questa stagione (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ci sono buonissime possibilità che Mourinho rimanga alla Roma, ma esistono delle questioni inerenti la prossima stagione di cui si dovrà parlare durante l’incontro con Dan Friedkin (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’impressione che lasciano le parole di Zazzaroni su Mourinho è quella che il mister abbia voluto far sapere pubblicamente che lui ci sarà e che rispetterà il contratto. Vorrebbe delle rassicurazioni per rimanere quindi la sua uscita tramite Zazzaroni serve chiaramente a sollecitare la società a dare risposte. Quando ultimamente vediamo giocare spesso titolare Belotti e non Abraham è già una risposta per il futuro, le strade tra l’attaccante l’inglese e la Roma secondo me potrebbero dividersi a fine anno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do Io Tokyo)