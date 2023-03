FELICI: "I Friedkin devono parlare con Mourinho, a giugno sarà tardi" - TREVISANI: "Il tecnico non è la prima scelta di nessuna big europea"

Con la sosta per gli impegni delle Nazionali in corso, anche lungo le frequenze radiofoniche si discute del futuro di José Mourinho. "Sono della scuola di pensiero secondo cui i Friedkin devono parlare con Mourinho molto celermente perché a giugno poi sarà troppo tardi", dice Antonio Felici. "Credo non sia la prima scelta di nessuna big europea", il pensiero di Riccardo Trevisani.

Conclude Roberto Maida: "Mourinho non chiede un rinnovo di contratto, ma chiede un progetto e un programma di investimenti".

Se Mourinho continuasse con la Roma sarebbe un bene per i giallorossi, ma le cose non vanno forzate. Innegabile che lo Special One abbia fatto bene sia all'ambiente che al gruppo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me c'è già un accordo tra i Friedkin e Mourinho per continuare insieme, è impensabile che si riducano a giugno per avere un colloquio, sarebbe troppo tardi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

In alcuni casi, come per Abraham o Zalewski, si vedono rendimenti senza crescita o addirittura in retromarcia. Ecco perché, a volte, mi vengono dubbi sulla gestione complessiva della Roma. Per me, il fatto che non si giochi bene a calcio non aiuta a far crescere il rendimento dei giocatori. Mourinho? Credo non sia la prima scelta di nessuna big europea (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La lettura del pezzo di oggi del Corriere dello Sport mi ha fatto scattare tanti campanelli di allarme. Sono della scuola di pensiero secondo cui i Friedkin devono parlare con Mourinho molto celermente perché a giugno poi sarà troppo tardi. Ho il timore che questo incontro non sia ancora avvenuto, perché i Friedkin non sono sicuri di quello che potrebbero mettere sul piatto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Un allenatore come Mourinho non può rimanere a scadenza, la società deve mandare un messaggio alla squadra ed essere complice del tecnico, altrimenti non si va lontano. Credo che quello che accadrà sarà molto legato alla qualificazione in Champions League e a quello che succederà in Europa League. Se la squadra non dovesse arrivare in Champions, saranno dolori (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho non chiede un rinnovo di contratto, ma chiede un progetto e un programma di investimenti. Non è importantissima la certezza di avere un prolungamento, ma capire quello che possono fare i Friedkin. Nel momento in cui parlerà con la società, capirà come si potrà rinforzare l'organico (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)