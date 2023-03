CIARDI: "Derby? Mi aspetto una partita a scacchi" - SABATINI: "Pellegrini potrebbe riscattarsi" - BALZANI: "Ultima chiamata per Abraham"

L'ansia sale e il Derby della Capitale si avvicina. Lungo le frequenze radiofoniche romane l'argomento principale è ovviamente la sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica 19 marzo alle ore 18. "Mi aspetto una partita a scacchi", afferma Augusto Ciardi. Sandro Sabatini punta invece su Lorenzo Pellegrini: "Forse si riscatterà". Occhi puntati anche su Tammy Abraham: "Ultima chiamata per lui", le parole di Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il derby sfugge a qualsiasi pronostico ma credo che la Roma vorrà vendicare la sconfitta all’andata. Pellegrini è stato deludente e forse nel derby troverà il riscatto (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

La Lazio con il tridente leggero può essere un fattore. Smalling preferisce avere un attaccante di ruolo da marcare. La Lazio avrà più centrocampisti rispetto alla Roma e se non ci sarà Matic, la Roma perderà un punto di riferimento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Dybala e Wijnaldum sono entrambi giocatori che nel derby di andata non c’erano e quindi per il ritorno danno una grande forza alla Roma. A livello di scelte non credo ci saranno tanti problemi, anche perché dopo c’è la sosta (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Derby? Mi aspetto una partita a scacchi, proprio come quella dell’andata. Forse perdere è più pesante rispetto alla gioia in seguito a una vittoria (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha ancora un potenziale inespresso, mancano i gol degli attaccanti: Belotti sta ancora a zero in campionato... (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Falso nove? Non credo, l’anno scorso la Roma vinse con una punta vera. Secondo me giocherà Abraham, è l’ultima chiamata per lui: deve dare uno squillo prima della sosta (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il derby è l’occasione giusta per il rilancio di Abraham. Se sei l’attaccante della Roma devi decidere qualche partita importante (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)