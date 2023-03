BALZANI: "La Roma è più forte della Real Sociedad" - TREVISANI: "Deve stare attenta a non addormentarsi..."

Alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la sfida in scena domani all'Olimpico. "La Roma deve stare attenta a non addormentarsi dietro alla Real Sociedad. I giallorossi devono aggredire la partita perché se permetti a loro di decidere il ritmo, facendoti addormentare", dice Riccardo Trevisani. "La Roma secondo me è più forte perché oltre a qualche individualità in più, come i vari Dybala e Wijnaldum, ha Mourinho in panchina che in queste gare sa fare la differenza", aggiunge Francesco Balzani.

"Conte per il futuro? Se non accontenta Mourinho, prende uno come l'allenatore del Tottenham per accontentarlo?", conclude Gianni Visnadi.

La Roma deve capire cosa vuole fare. Conte per il futuro? Se non accontenta Mourinho, prende uno come l'allenatore del Tottenham per accontentarlo? (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Negli ultimi 2 anni la Roma ha fatto mercati importanti. Facendo un "mercatino", come dice Mourinho, ha preso Dybala, Matic e Wijnaldum, non so quante squadre in Europa abbiano fatto acquisti migliori. Poi ascoltiamo l'allenatore e ci lasciamo convincere che la Roma sia da 8° posto... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Real Sociedad per quello che ho potuto vedere mi verrebbe da dire che è una squadra che assomiglia molto alla Roma: sono una squadra molto scorbutica che fa una buonissima fase difensiva. Diciamo nel complesso che si incontrano due squadre più o meno gemelle con la Roma più forte grazie ai vari Dybala, Matic, Wijnaldum e con Mourinho in panchina (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

