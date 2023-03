BALZANI: "Roma-Juve? Serve un risultato positivo anche in vista della Real Sociedad" - PRUZZO: "Queste partite cambieranno la stagione dei giallorossi"

Domani sera la Roma affronterà la Juventus nella gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale l'argomento principale riguarda proprio questo big match, decisivo per entrambe le squadre: "I giallorossi devono ottenere un risultato positivo contro i bianconeri anche in vista della gara contro la Real Sociedad", afferma Francesco Balzani. Roberto Pruzzo incalza: "Queste due partite possono cambiare la stagione della Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha bisogno di un risultato positivo contro la Juventus anche in vista della partita con la Real Sociedad (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quando Cristante non c’è si percepisce la sua assenza. È molto importante per la sua duttilità (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum al 100% della condizione ha il fisico e l’elasticità muscolare del mediano, ma ad oggi è preferibile Cristante. Quando invece l'olandese parte palla al piede si accende la luce (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum non ha la forza di affrontare 90 minuti in campo. La Roma non riesce a ribaltare i risultati se subisce gol e domani i giallorossi dovranno stare molto attenti a non concedere (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contro la Juventus servirà una Roma che spinge per 90 minuti anche con l'aiuto del pubblico. Domani e giovedì saranno partite che cambieranno l'intera stagione, bisognerà stare molto attenti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Domani non mi aspetto una bella partita né da parte della Juventus né da parte della Roma, giocano entrambe in modo speculare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita contro la Cremonese porta degli strascichi non indifferenti alla Roma di Mourinho. A volte i giallorossi si complicano le partite da soli e il tecnico deve assumersi qualche responsabilità (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)