AGRESTI: "Mourinho in panchina? Contano i giocatori" - TORRI: "In questo momento per Pellegrini potrebbe essere più utile restare fuori"

A poche ora dalla sfida contro la Juventus, nell'etere romano si parla delle condizioni di Lorenzo Pellegrini: "Finora Pellegrini è stato la controfigura del giocatore che abbiamo visto la scorsa stagione. Dovrebbe capire che in questo momento potrebbe essere utile restare fuori", questo il pensiero di Piero Torri. Stefano Agresti dice invece la sua su Josè Mourinho: "Mourinho in panchina? Contano i giocatori che vanno in campo, non gli allenatori"

Quello che ha fatto Serra non è normale. La partita di campionato contro la Cremonese è peggio di quella in Coppa Italia. Sono convinto che la Roma farà la sua prestazione questa sera (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho in panchina? Contano i giocatori che vanno in campo, non gli allenatori. La decisione presa è di stampo politico, la sospensione della squalifica del tecnico portoghese è strana... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Il numero basso di gol segnati dalla Roma dipende molto dalla stagione negativa di Pellegrini (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma, come condizione dei giocatori, non arriva male. La rosa in questo momento si è allungata, i giallorossi hanno tutte le carte in regola per competere con la Juventus quasi ad armi pari. Mi auguro che stasera ci sia una stadio partecipe e ostile sportivamente per la Juventus (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)