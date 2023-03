AGRESTI: "Derby? Il pareggio potrebbe accontentare entrambe" - SABATINO: "Pellegrini sarà protagonista"

Oggi alle ore 18 andrà in scena Lazio-Roma, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni radiofoniche della Capitale ovviamente il tema principale è proprio il derby. "Il pareggio potrebbe essere un buon risultato per entrambe", afferma Stefano Agresti. Emanuele Sabatino invece punta su Lorenzo Pellegrini: "Sarà protagonista in questa partita".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se la Roma dovesse perdere oggi la Lazio prenderebbe il largo. Il pareggio potrebbe essere un buon risultato per entrambe. Aver raggiunto i quarti di Europa League certifica la dimensione internazionale dei giallorossi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Oggi mi aspetto un pressing alto da parte della Lazio. La Roma dovrà essere brava a far venire i biancocelesti avanti per poi sfruttare gli inserimenti degli esterni grazie alle spizzate di Abraham (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me Pellegrini sarà protagonista nel derby (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non firmerei per il pareggio, ma alla fine se dovesse arrivare andrebbe bene. Sarà una partita complicata, la Roma ci arriva più stanca. Il sorteggio europeo è favorevole e legittima un nuovo sogno, ma non vorrei che il pensiero di un possibile cammino fino a Budapest tranquillizzasse i giallorossi in campionato: devono dare il 100% anche in Serie A (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)