TREVISANI: "Senza Zaniolo la Roma non ha perso niente" - ORSI: "La cessione del numero 22 è un ottimo affare per i giallorossi"

Lungo le frequenze radiofoniche romane l'argomento principale rimane l'addio di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è ormai a un passo dal Galatasaray, tanto da aver già svolto una prima parte delle visite mediche. "Senza di lui la Roma non ha perso niente", afferma Riccardo Trevisani. "E' stato un ottimo affare per la società giallorossa", dice Fernando Orsi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

A me quello che interessa sapere da Pinto è il futuro di Dybala e quello di Mourinho. Se il tecnico va via, l’argentino lo segue ovunque vada (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non credo che Zaniolo sia una grande perdita visto il rendimento. A Solbakken basterà segnare un gol per fare altrettanto... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma senza Zaniolo non ha perso niente ad oggi: ha ritrovato Abraham e la squadra funziona bene. Con il miglior Pellegrini può fare un'ottima seconda parte di stagione (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo andava gestito meglio in partenza, ora però sono quasi tutti contenti del risvolto che ha preso la situazione. Ora Solbakken deve dimostrare di essere valido. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo verrà ricordato solo per il gol in finale di Conference. La Roma ha incassato da un giocatore pagato zero, è un ottimo affare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La situazione Zaniolo è stata devastante specialmente per la gestione da parte di tutti, calciatore, entourage e società (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)