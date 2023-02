TORRI: "Vincere stasera e a Cremona avvicinerebbe la Roma alla Champions" - AGRESTI: "Bove titolare? Lo vedo ancora un po' troppo leggero"

A poche ore dal match contro il Verona, nell'etere romano si analizza la gara di questa sera in cui la Roma dovrà far fronte alle tante assenze: "Senza Dybala, Pellegrini e Matic quella della Roma è una formazione rischiosa. L'Hellas Verona è una squadra viva, pericolosa, non sarà facile per i giallorossi", il pensiero di Stefano Agresti. Sarà una settimana decisiva per i giallorossi secondo Riccardo Cotumaccio: "In queste partite la Roma deve tirare fuori gli artigli, è nel momento in cui deve dimostrare di essere forte"

L'Hellas Verona è una squadra intensa e che pressa a tutto campo. Non ho mai pensato che Solbakken potesse subito risolvere i problemi della Roma, ha bisogno di tempo (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza Dybala, Pellegrini e Matic quella della Roma è una formazione rischiosa. L'Hellas Verona è una squadra viva, pericolosa, non sarà facile per i giallorossi. Bove titolare? Per me è ancora un po' troppo leggero (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Mourinho vuole gestire il budget per il prossimo mercato, grande o piccolo che sia (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

In Salisburgo-Roma ho visto tanti errori tecnici dei giocatori, anche quando non erano pressati. (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma avrebbe potuto fare qualcosa in più in campionato. I pareggi di Sassuolo e Lecce stanno stretti. Vincere con Verona e Cremonese avvicinerebbe la Roma al quarto posto (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In queste partite la Roma deve tirare fuori gli artigli, è nel momento in cui deve dimostrare di essere forte (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)