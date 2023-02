SABATINI: "La Roma ha sottovalutato la Cremonese" - TREVISANI: "L'eliminazione ha un nome e un cognome: José Mourinho"

Nella serata di ieri la Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia dopo aver perso clamorosamente per 1-2 contro la Cremonese. Lungo le emittenti radiofoniche romane si parla del cocente ko e delle scelte di José Mourinho. "La Roma ha sottovalutato la Cremonese", afferma Sandro Sabatini. "Questa eliminazione ha un nome e cognome: José Mourinho", dice Riccardo Trevisani. "Disastro totale", il commento di Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha sottovalutato la partita. E Mourinho ha sbagliato. Zaniolo? Sarebbe meglio un confronto faccia a faccia invece delle letterine (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma non basta solo Dybala, e la sua mancanza nel primo tempo si è vista. La Roma ha perso perché ha giocato male (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La formazione scelta per Roma-Cremonese è sbagliata ma non tanto per la scelta di mettere Volpato e Tahirovic ma per Cristante e Mancini che insieme a Pellegrini sono rimasti fermi alla notte di Tirana (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita si è messa male subito dopo il rigore. La Roma ha preso sottogamba la sfida e i giocatori non hanno capito il momento. Su Zaniolo se si vuole ricomporre qualcosa, dovrebbe parlare anche la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tutti i giocatori hanno fatto un errore al loro primo passaggio, significa che il problema è mentale, di preparazione alla partita. Possiamo accusare i giocatori per tutto ma questa eliminazione ha un nome e un cognome: José Mourinho. Bisogna dire le cose come stanno (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non ho mai dato colpe sulle sconfitte a Mourinho da qui a un anno e mezzo ma quella di ieri è responsabilità sua: sa come noi che le seconde linee non sono all'altezza e in una gara secca, importantissima, mi sarei aspettato qualche cambio ma non così tanti. La panchina della Roma è più scarsa della Cremonese perché Volpato non giocherebbe lì ma Mourinho doveva esagerare di meno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri disastro totale che compromette la stagione, arrivare quarti diventa obbligatorio per salvare la stagione. La Roma si è fatta due gol da sola contro la Cremonese (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)