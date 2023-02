PRUZZO: "Mourinho ha ottimi cambi, deve approfittare della sconfitta dell'Inter" - BALZANI: "In difesa sceglierei Kumbulla anzichè Llorente"

Vigilia di campionato per la Roma, attesa domani dalla trasferta contro la Cremonese. Devono approfittarne i giallorossi secondo Roberto Pruzzo: "Mourinho ha degli ottimi cambi a disposizione ma soprattutto deve approfittare del risultato di ieri dell'Inter". Francesco Balzani, invece, parla delle scelte in difesa: "Non so come stia Llorente, che finora ha giocato 3', non vorrei che contando anche Wijnaldum in mezzo siano troppi poi gli esperimenti. Per questo sceglierei Kumbulla domani"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Domani la Roma dovrà stare molto attenta e cercare di rimanere sul livello della sfida contro il Verona. Mourinho ha degli ottimi cambi a disposizione ma soprattutto deve approfittare del risultato di ieri dell'Inter. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma domani è favorita ma non per questo deve pensare di portarsi la vittoria da casa. La corsa per la Champions è insidiosa e le squadre devono cercare di approfittare l'una dei risultai dell'altra. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Kumbulla o Llorente domani? Trattandosi di due investimenti diversi, io cercherei di recuperare l'albanese. Viste le partite importanti che arrivano, metterei seduto Matic. Dybala invece è uno che più gioca e meglio sta (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non so come stia Llorente, che finora ha giocato 3', non vorrei che contando anche Wijnaldum in mezzo siano troppi poi gli esperimenti. Per questo sceglierei Kumbulla domani (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)