PRUZZO: "La Roma deve fare attenzione all'Empoli" - TIMPANO: "C'è la sensazione che i giallorossi possano essere vulnerabili"

La Roma è chiamata al riscatto e oggi alle ore 18 affronterà l'Empoli nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Lungo le emittenti radiofoniche romane si continua a parlare dell'inaspettata eliminazione in Coppa Italia e della gara odierna. "La Roma deve fare attenzione contro l'Empoli", afferma Roberto Pruzzo. Guglielmo Timpano lancia l'allarme: "Dopo la partita contro la Cremonese c’è la sensazione di essere vulnerabile contro tutti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Sembra quasi che alla Roma interessasse poco della Coppa Italia. Deve stare molto attenta anche stasera altrimenti rischia di fallire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve approfittare del periodo difficile di Milan e Juve e deve puntare ad arrivare in Champions. Zaniolo si sta giocando la carriera con il suo atteggiamento. E' difficile mettere uno così in uno spogliatoio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Champions difficile per la Roma, ma possibile. Il sold out aiuta ma devi dare qualcosa in più in campo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La sconfitta contro la Cremonese è inaccettabile. Zaniolo dovrebbe essere aiutato anche dai compagni, per lui è un periodo difficile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Faccio fatica a vedere fuori El Shaarawy in questo momento, e non parliamo di un fenomeno, il che è tutto dire (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Dopo la partita contro la Cremonese c’è la sensazione che i giallorossi possano essere vulnerabile contro tutti (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo 92.7)