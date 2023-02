PES: "Ieri nella prima mezz'ora la migliore Roma della stagione" - AGRESTI: "Qui quando si perde è colpa della squadra, quando si vince è merito di Mourinho"

All'indomani del successo contro l'Empoli, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi. "La Roma ha una buonissima rosa, ma potrebbe essere esaltata maggiormente dal punto di vista del gioco", il pensiero di Fabrizio Aspri. Così invece Piero Torri: "Credo che ieri il piano partita di Mourinho prevedesse proprio un avvio forte per poi gestire nella ripresa e magari far riposare qualcuno".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma non ha giocato una buona partita ieri, ma non ha mai rischiato. Ha comunque vinto contro l’Empoli, sembra che abbia alzato la Champions League... I giallorossi sono stati eliminati dalla Coppa Italia contro la Cremonese e sembra che non sia successo niente. Quando si perde è colpa della Roma, quando si vince è merito di Mourinho (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La Roma ha una buonissima rosa, ma potrebbe essere esaltata maggiormente dal punto di vista del gioco. Cosa si è inventato Mourinho a livello tattico? (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Quando la Roma perde sembra che sia tutto da buttare. Io da Mourinho mi aspetto solamente il risultato (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La prima mezz'ora di ieri della Roma è la migliore della stagione, la squadra ha giocato a calcio. Pellegrini? Corre tanto in mezzo al campo ma non ha un ruolo definito (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Credo che ieri il piano partita di Mourinho prevedesse proprio un avvio forte per poi gestire nella ripresa e magari far riposare qualcuno. Le altre squadre non hanno una profondità di rosa superiore alla Roma. (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)

La partita di ieri mi è sembrato il manifesto della Roma di Mourinho, cinica e che sfrutta le occasioni. Zaniolo? Non credo voglia passare la vita in Turchia, potrebbe fare 6 mesi con l'inserimento di una clausola per liberarsi ma non so quanto il Galatasaray possa essere d'accordo (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo 92.7)