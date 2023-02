FOCOLARI: "Pinto non può risollevare la Roma" - BALZANI: "Avrei preso Isco invece di Solbakken"

Dal generale, al particolare. Dove il primo argomento è rappresentato dal futuro della Roma, tra le parole di Tiago Pinto e la situazione Mourinho, al secondo tema che si traduce in Lecce-Roma, in programma domani alle 18. "Nessuna delle grandi si è divertita al 'Via del Mare' e il Napoli ci ha pareggiato in casa: non vedo come possa essere facile per la Roma", il commento di Riccardo Trevisani. Sul tema più generale resta Furio Focolari: "Non è Pinto l'uomo che può risollevare la Roma, non è un uomo di calcio, non ti andrà mai a prendere un giovane sconosciuto".

Antonio Felici, infine, parla della situazione Karsdorp: "Appena si rimetterà fisicamente secondo me verrà convocato".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Serve che Abraham riprenda il filo, che nelle ultime settimane a ritrovato. La Roma dovrebbe fare una gara importante per vincere, nonostante le difficoltà che sicuramente Mourinho evidenzierà. Una brutta gatta da pelare. I giocatori migliori dovranno essere ben presenti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non è Pinto l'uomo che può risollevare la Roma, non è un uomo di calcio, non ti andrà mai a prendere un giovane sconosciuto. Mourinho? Prende 7,5 milioni, non vedo tutte queste squadre pronte a prenderlo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che neanche Mourinho sia l'uomo giusto per rifondare una squadra che vuole abbassare i costi. Difficilmente in Italia si può fare un mercato migliore rispetto a quello dello scorso anno quando sono arrivati Dybala e Wijnaldum (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sarà una partita molto impegnativa quella di Lecce, nessuna delle grandi si è divertita al 'Via del Mare' e il Napoli ci ha pareggiato in casa: non vedo come possa essere facile per la Roma. Se Mourinho dovesse fare un po' di turnover col Salisburgo mi starebbe bene, perché è una convocazione in cui è difficilissimo arrivare in fondo (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Isco si è proposto alla Roma però diventerebbe una operazione scomoda per molteplici motivi, tra tutti quello più importante è che si tratta di un giocatore inattivo da parecchio tempo e non so quale concreto apporto possa dare alla causa. Ad inizio anno però se mi avessero chiesto di scegliere tra lui e Solbakken io avrei preso Isco (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il futuro di Mourinho sarà deciso dal bilancio finale della Roma. Se andrà in Champions la facoltà di spesa sul mercato è maggiore e credo che resterà (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non possiamo far finta che non sia successo niente tra Karsdorp e Mourinho, la sua non convocazione contro il Lecce però secondo me non dipende dai rapporti con l’allenatore ma dalla sua condizione fisica non ottimale visto che non si è allenato per parecchi giorni questa settimana, appena si rimetterà secondo me verrà convocato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)