FELICI: "Roma-Salisburgo una partitaccia" - PRUZZO: "Bisogna subito andare in vantaggio" - TREVISANI: "El Shaarawy l'uomo in più"

Oggi si fa sul serio. Questa sera la Roma affronterà allo Stadio Olimpico il Salisburgo nella partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi, sconfitti all'andata per 1-0, dovranno ribaltare il risultato e potranno sfruttare il calore dei propri tifosi. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale si discute proprio di questa gara: "Roma-Salisburgo sarà una partitaccia", il commento di Antonio Felici. "Bisogna subito andare in vantaggio", le parole di Roberto Pruzzo. Riccardo Trevisani invece punta su El Shaarawy: "È l'uomo in più dei giallorossi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha giocato bene anche senza i big contro il Verona, la squadra ha carattere ma bisogna andare subito in vantaggio. La partita è molto difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Oltre alla partita di stasera la Roma deve pensare anche al campionato. La corsa Champions è importante (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma esisterà anche dopo Mourinho si o no? Altrimenti sembra che prima i giallorossi non partecipavano alle coppe ed era una bocciofila. Cerchiamo di dare una dimensione a questi personaggi: non discuto Mourinho ma l’esasperazione, come si è fatto in passato con Guardiola. Il portoghese passerà ma la Roma e i suoi tifosi continueranno ad esistere (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

El Shaarawy è l'uomo in più della Roma oggi e lo schiererei più vicino alla porta, non da quinto, per la gara di stasera (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è favorita per il passaggio del turno ma direi 55% per i giallorossi e 45% per il Salisburgo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

E’ difficile, a volte noi siamo presuntuosi e pensiamo che si giochi a calcio solo da noi: direi appena sopra la Roma, al 51% nel passaggio del turno (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fiducioso per la qualificazione, ma oggi sarà una partitaccia. Mourinho avrà motivato molto bene i giocatori, mi aspetto una Roma con grande carattere (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Oggi partita difficile. All'andata il Salisburgo è stato molto deludente e se giocasse come l'altra volta la Roma potrebbe vincere anche nei 90 minuti. Secondo me però questa partita può tranquillamente andare ai supplementari (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)