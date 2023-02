FELICI: "La Roma non può sbagliare contro la Cremonese" - ORSI: "Wijnaldum titolare? Occasione importante per l'olandese"

Oggi alle ore 18:30 la Roma affronterà la Cremonese nella gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida odierna: "I giallorossi non possono sbagliare", le parole di Antonio Felici. Fernando Orsi invece si sofferma su Wijnaldum, il quale potrebbe partire titolare per la prima volta da quando veste la maglia della Roma: "Ha un'occasione importante".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

I numeri sono impietosi: senza Dybala la Roma ha una media punti bassissima. Per la partita di oggi mi accontenterei di una prestazione simile a quella vista con il Verona: solida e concreta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Oggi la Roma deve ripartire dalla prestazione con il Salisburgo. Con Wijnaldum è una squadra rinforzata e la partita con la Cremonese è un’occasione importante per l’olandese (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita con il Salisburgo ha messo in evidenza l’importanza nel prossimo periodo di Wijnaldum. La Roma finora non ha quasi avuto i rinforzi del mercato estivo, malgrado questo ha la possibilità di essere seconda in classifica. Questa versione di Spinazzola si avvicina a quella di miglior terzino d’Europa vista nell’estate del 2021 (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Oggi la Roma dovrebbe avere un supplemento di motivazioni e forza per vincere dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Non credo che oggi i giallorossi sottovaluteranno la Cremonese (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro la Cremonese in Coppa Italia la Roma ha fatto l’errore più grande della sua stagione, ma questo darà stimoli ai giallorossi. I grigiorossi sono una squadra viva, sanno rendersi pericolosi ma sono anche ingenui (STEFANO BORGHI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È un’altra Roma rispetto a quella vista contro la Cremonese in Coppa Italia. I giallorossi sono in crescita sia dal punto di vista dei risultati sia per quanto riguarda il gioco (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è la squadra favorita per la qualificazione in Champions League dopo il Napoli (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha grandi qualità individuali e ora ha iniziato a fare un buon calcio. Se i giallorossi vogliono andare in Champions League questa di oggi deve essere una tappa di passaggio, non si possono assolutamente perdere punti (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Cremonese-Roma? Le insidie ci sono sempre, bisogna stare attenti. Mi aspetto comunque una vittoria da parte dei giallorossi, ma le partite vanno giocate (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Wijnaldum giocherà sicuramente, mentre in attacco dovrebbero riposare Abraham e Dybala (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Oggi Belotti si merita una chance, è in grande ripresa (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La formazione anti-Cremonese? Vedo Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola con Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Belotti. L’importanza della gara di oggi? Un’importanza fondamentale soprattutto perché arriva dopo che hanno giocato tutte le altre. Vincendo potresti agganciare il secondo posto a pari merito di Inter e Milan, quindi non puoi sbagliare fondamentalmente (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)