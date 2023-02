FELICI: "A Salisburgo mi accontenterei di un pareggio" - PRUZZO: "Il ritorno di Karsdorp non è un rinforzo"

Si avvicina il ritorno in Europa della Roma, che sarà impegnata domani alle ore 18.45 sul campo del Salisburgo per l'andata dei playoff di Europa League. "Il coefficiente di difficoltà della partita è molto alto, mi accontenterei di un pareggio", è l'opinione di Antonio Felici. "Servirà la Roma di Napoli per uscire vivi dalla sfida di domani col Salisburgo", spiega invece Riccardo Trevisani.

Focus anche sui singoli, in particolare sulle fasce, con Roberto Pruzzo: "Non vedo il ritorno di Karsdorp come un rinforzo, lo ha dimostrato quando ha giocato".

Non vedo il ritorno di Karsdorp come un rinforzo, lo ha dimostrato quando ha giocato. È un giocatore che passa solo la palla all'indietro, a livello tecnico non aggiunge nulla (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini? A Roma fanno passare come fenomeni dei giocatori normali, lui paga questa cosa, ci sono state troppe aspettative su di lui. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro il Salisburgo mi aspetto una partita stile Atalanta-Roma dello scorso anno (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini si esprime al meglio dietro la punta. Mi da sempre la sensazione di essere un po' assente, raramente lo vediamo agire da capitano, nelle questioni Karsdorp o Zaniolo la sua voce non si è mai sentita (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Servirà la Roma di Napoli per uscire vivi dalla sfida di domani col Salisburgo. Poi gli austriaci non valgono di certo la squadra di Spalletti ma la Roma riuscirà a riprodurre quella prestazione? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Premesso che secondo me Frattesi arriverà alla Roma a giugno, se a lui si aggiungesse Hjulmand e il pieno recupero di Wijnaldum, sarebbe un enorme passo avanti rispetto al centrocampo attuale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il coefficiente di difficoltà per la partita di domani è molto alto. Il Salisburgo è una squadra forte con un parco attaccanti molto interessante. Mi accontenterei anche di un pareggio. Frattesi farebbe comodo, ma non stiamo parlando di un fuoriclasse (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)