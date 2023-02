DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma ha i mezzi per battere il Verona, ma attenzione..." - CIARDI: "Il Pellegrini della scorsa stagione non si è più visto"

Giornata di viglia in casa Roma. La formazione giallorossa infatti sfiderà domani allo Stadio Olimpico l'Hellas Verona, nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A e proprio su questo tema verte l'attenzione delle emittenti radiofoniche. "La Roma ha i mezzi per battere il Verona, ma attenzione...", afferma Ilario Di Giovambattista. Augusto Ciardi invece si sofferma sul periodo di forma di Lorenzo Pellegrini: "Le prestazioni dell'anno scorso non si sono più viste".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Domani sarà una partita molto complicata per l’assenza di Dybala e la difficoltà degli altri attaccanti nel trovare il gol. Se Pellegrini non dovesse giocare non so con chi potrebbe essere il sostituto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non riesce a fare il contropiede ed è per questo che fatica molto in attacco nonostante l’ottima difesa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Bisogna avere fiducia in Wijnaldum, tra poco tornerà al meglio della forma fisica (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini fuori? È un bene per la Roma… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha tutte le carte in regola per battere l'Hellas Verona, ma attenzione perché non è la squadra di alcuni mesi fa. Zaniolo avrebbe potuto dare qualcosa in più, la Roma lo rimpiangerà (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ad oggi nessun contatto tra il PSG e Mourinho. Il rendimento di Pellegrini è in controtendenza con la crescita della squadra in questo periodo. Il Pellegrini della scorsa stagione non si è mai visto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Celik dopo Roma-Cremonese è diventato un altro. Con il Salisburgo Wijnaldum ha fatto quasi tenerezza. Domani farei giocare Volpato (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho e Pinto parlano due lingue diverse e vengono da due realtà opposte. Se i Friedkin non rispondono al tecnico si vede che non hanno niente di interessante da dirgli. Pinto è la voce della società (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)