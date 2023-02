CORALLO: "Contro il Lecce sarà complicata" - PRUZZO: "A centrocampo la Roma è corta, non ha un cambio"

Questo pomeriggio la Roma affronterà allo Stadio Via del Mare il Lecce nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale l'argomento principale è proprio la sfida odierna: "Lecce-Roma partita complicata", afferma Andrea Corallo. Roberto Pruzzo invece parla della mancanza di alternative: "A centrocampo non c'è un cambio".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il Lecce è una squadra che rompe il gioco e ha due esterni molto rapidi. Sarà una partita complicata. Vincendo, la Roma prenderebbe punti dove molte delle concorrenti ne hanno persi (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto che Wijnaldum giochi circa un quarto d'ora, ma sicuramente non partirà titolare (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me Wijnaldum giocherà a prescindere dal risultato (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho preferisce adattare Zalewski ed El Shaarawy pur di non mettere Celik. Non è che farà la fine di Camara in panchina? (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

A centrocampo la Roma non ha un cambio, se Pellegrini non sta bene i giallorossi vanno in difficoltà. C’è anche un attaccante in meno. Zalewski ed El Shaarawy sono due giocatori offensivi, possono riempire di più l’area di rigore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

In questo momento nessuno può mettere in difficoltà la Roma: i giallorossi si chiudono e provano a ripartire appoggiandosi ad Abraham. Se la squadra di Mourinho riesce ad andare in vantaggio poi è difficile farle gol (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contro il Lecce è una partita delicata per la Roma. Credo che Mourinho debba puntare sulle prestazioni dei giocatori, in particolare su quella di Dybala. I salentini aspetteranno, quindi la Roma dovrà affidarsi ai singoli (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5,Radio Radio Mattino, Sport e News)