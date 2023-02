CIARDI: "La Roma ha i mezzi per battere il Salisburgo" - FELICI: "Le parole di Mourinho e Dybala sembrano ultimi avvertimenti"

Giornata molto importante per la Roma. La formazione giallorossa infatti affronterà questo pomeriggio il Salisburgo nel match valido per l'andata dei playoff di Europa League. Le emittenti radiofoniche si sono focalizzate proprio su questa gara, soffermandosi anche sulle dichiarazioni rilasciate da José Mourinho e Paulo Dybala alla vigilia del match. "Salisburgo fastidioso, ma la Roma ha i mezzi per batterlo", afferma Augusto Ciardi. Antonio Felici invece parla dello Special One e della 'Joya': "Le loro parole mi sembrano ultimi avvertimenti".

Per Mourinho ancora niente è deciso, dipenderà tutto dalla qualificazione in Champions (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nessuno conosce il futuro della Roma, secondo me ad oggi nemmeno i Friedkin (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala e Mourinho hanno bisogno l'uno dell'altro, dentro e fuori dal campo. Se un giorno arriva una grande squadra che mette Dybala in condizioni migliori di quelle attuali è un conto ma il clan dell'argentino ha sbagliato varie cose in carriera altrimenti non sarebbe andato a parametro zero alla Roma a 28 anni (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Salisburgo è molto fastidioso, ma la Roma ha i mezzi per batterlo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se il Salisburgo fosse in Serie A, se la giocherebbe con la Lazio e l’Atalanta (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho andrà via, Dybala lo seguirà, è molto semplice. I due hanno detto le cose più romaniste dall’addio di Totti e De Rossi, hanno affermato di voler vincere con la Roma. I Friedkin devono cogliere questo segnale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma si lascia scappare Dybala e Mourinho non so cosa possa succedere... Le loro parole mi sembrano ultimi avvertimenti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)