CAMELIO: "Primo tempo della Roma da applausi, secondo da fischi" - ORICCHIO: "Sarebbe bastato fare poco di più per vincere"

La Roma rallenta la sua corsa e viene fermata dal Lecce sull'1-1. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale ci si concentra proprio su questo pareggio e sulla prestazione offerta dagli uomini di José Mourinho. "Il primo tempo della Roma è stato da applausi, il secondo da fischi", dice Enrico Camelio. Alessandro Oricchio ha qualche rimpianto: "Sarebbe bastato fare qualcosa di più per vincere la partita".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il pareggio a Lecce non è un risultato positivo per la Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Il pareggio di ieri tira fuori tutte le problematiche della Roma. Solbakken sembrava un pesce fuor d’acqua. La rosa dei giallorossi è molto corta, è evidente (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La Roma non è stata brillante, ma ha fornito buona produzione offensiva ed è stata fermata da Falcone. I giallorossi avrebbero perso questa partita qualche anno fa, ma il mio giudizio non è comunque positivo (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Il primo tempo è stato da applausi, il secondo da fischi. Pellegrini è stato scandaloso, ha sbagliato molte cose nel secondo tempo: un centrocampista offensivo che ha fatto zero gol su azione si può criticare (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Lecce-Roma? Un punto che muove la classifica. La Roma non ha nelle corde un filotto di vittorie consecutive. Ieri il secondo tempo non mi è piaciuto, sarebbe bastato fare qualcosa di più per vincere la partita (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)