BALZANI: "Voto 4 al mercato della Roma" - FOCOLARI: "L'unico che può reinserire Zaniolo è Mourinho"

A poche ore dal termine della sessione invernale di calciomercato, è tempo di bilanci in casa Roma. Lungo le frequenze radiofoniche capitoline si commenta l'operato del general manager giallorosso, Tiago Pinto. "Il mio voto al mercato è 4: Mourinho voleva un difensore mancino e un centrocampista, invece sono arrivati un attaccante e un difensore di piede destro", è l'opinione di Francesco Balzani.

L'altro argomento di giornata è quello legato a Nicolò Zaniolo, rimasto alla Roma nonostante sia fuori dal progetto tecnico giallorosso. "L'unico in grado di rasserenare gli animi e reinserire Zaniolo in questo momento è Mourinho", spiega Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Con Zaniolo ora deve scendere in campo la diplomazia, un passo avanti da entrambe le parti, per ricucire un rapporto. Vedremo se sarà possibile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quello che è successo con Zaniolo, ma anche con Karsdorp, ci fa capire la capacità professionale dei giocatori, del procuratore ma anche dei dirigenti, perché queste cose non succedono dappertutto. Una gestione del caso fatta con i piedi storti, da parte di tutti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La giornata di domani sarà importante per capire il futuro di Zaniolo, quando la Roma dovrà consegnare la lista Uefa di cui il giocatore fa parte (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'unico in grado di rasserenare gli animi e reinserire Zaniolo in questo momento è Mourinho, che tra l'altro è quello che verbalmente ha sbagliato di più in questa vicenda (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tutta questa storia parte dal fatto che il calciatore non si presenta alla trasferta di La Spezia, è chiaro che ci sono errori di gestione, ma come lo gestisci uno che non vuole giocare le partite? Il giocatore ha fatto una forzatura senza avere nulla in mano (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Zaniolo dovesse percepire un'apertura dalla Roma e non scusarsi e mettersi nuovamente a disposizione sarebbe matto. La storia è piena di casi così: Delvecchio esultava con le orecchie per protesta verso i tifosi, Tommasi veniva criticato e poi è diventato un idolo... (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oltre alle operazioni, ci sono anche le dichiarazioni. Dalla scorsa estate, è pieno di parole di Tiago Pinto in cui dice che i giocatori non sarebbero stati ceduti in prestito ma solo a titolo definitivo... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mio voto al mercato è 4: Mourinho voleva un difensore mancino e un centrocampista, invece sono arrivati un attaccante e un difensore di piede destro. Penso che Zaniolo rimarrà fuori rosa fino a giugno per poi andare al Milan, magari anche a cifre più basse di quelle chieste finora (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nel caso di Zaniolo, il cambio di “visione” di Mourinho denota un’importante presa di posizione da parte della società. Non escludo che tra qualche tempo Mou possa prendere l’iniziativa per far reintegrare in rosa il giocatore, perché andare avanti così fino a giugno non converrebbe a nessuno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)