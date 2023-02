AGRESTI: "Pinto si è assunto più responsabilità di quelle che ha" - TREVISANI: "Non avrei mai speso 30 milioni per Traoré"

La conferenza di Tiago Pinto è il tema principale all'indomani sulle frequenze giallorosse. "Mi ha colpito il fatto che Pinto si sia assunto più responsabilità di quelle che ha" commenta Stefano Agresti. Per Furio Focolari: "Il mio voto alla sua conferenza stampa è 6 e mezzo".

Il nome lasciato nel dubbio dal GM della Roma pare corrispondere a Traoré, un'operazione che non avrebbe convinto Riccardo Trevisani: "Se ho 30 milioni a disposizione da Zaniolo, di certo non prendo l'ex Sassuolo. Avrei speso 15 per un difensore e 15 per un esterno come Vojvoda".

Alla Roma non interessa più niente del futuro di Zaniolo. A settembre ero sicuro ci fossero le premesse per rinnovare il contratto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non ho capito le parole di Tiago Pinto su Zaniolo. Penso che la Roma non volesse rinnovargli il contratto, il giocatore l’ha capito e ha iniziato a fare muro contro muro (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi ha colpito il fatto che Pinto si sia assunto più responsabilità di quelle che ha. Non era scontato e non appartiene a Mourinho, che non si è mai preso la colpa di niente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tiago Pinto non mi è dispiaciuto, il mio voto alla sua conferenza stampa è 6 e mezzo. Non credo che tutti gli acquisti buoni della Roma siano da attribuire a Mourinho e quelli cattivi al gm (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma avrebbe preso Traoré? Un altro che fisicamente non ti dà garanzie, poi non capisco cosa veniva a fare nel 3-4-1-2 della Roma. E' una mezzala che poi ha giocato più avanti ma nel 4-2-3-1 (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Traoré? Un buon centrocampista, altalenante, che è finito in fondo alla Premier League. Se può essere lui un rimpianto è finita... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ciò che ha detto ieri Pinto su Zaniolo corrisponde alla verità, secondo me il classe ‘99 non avrebbe rinnovato il contratto con la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se ho 30 milioni a disposizione da Zaniolo, di certo non prendo Traoré. Avrei speso 15 per un difensore e 15 per un esterno come Vojvoda (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)