PRUZZO: "Roma più sicura e compatta" - BALZANI: "Le verità di Mourinho mi ricordano quelle di Totti"

2-0 alla Fiorentina, firmato da Paulo Dybala su assist di Abraham. Lungo le frequenze radiofoniche si analizzano prestazione di squadra e singoli: "Ho visto una Roma più sicura e compatta. Mi sembra che Abraham stia tornando a un buon livello di gioco", dice Roberto Pruzzo. "Mi è piaciuta tantissimo la partita di Abraham per atteggiamento ed impegno, i due assist sono una meraviglia. L'intesa con Dybala migliora", aggiunge Riccardo Trevisani.

Conclude, infine, Francesco Balzani parlando di Mourinho: "Le verità di Mourinho mi ricordano un po' quelle al tempo di Totti, non vuole raccontare cavolate soprattutto ai tifosi e di conseguenza questa sua virtù lo rende ingombrante e fastidioso nei confronti di qualcuno in società, oltre che alla stampa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ho visto una Roma più sicura e compatta. Mi sembra che Abraham stia tornando a un buon livello di gioco. Kumbulla ha fatto una buona prova, Zalewski è tornato ad essere il giocatore svelto che avevamo visto lo scorso anno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma di ieri do 6, perché ha giocato male. Spesso Dybala è arrivato fino alla sua area per gestire il pallone. È stata deludente nel gioco (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sembra che se non ci sia Dybala la Roma non faccia gol, ma la vittoria dà tranquillità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è tutto tranne che una squadra scarsa. Mi è piaciuta tantissimo la partita di Abraham per atteggiamento ed impegno, i due assist sono una meraviglia. L'intesa con Dybala migliora (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri ho visto una buona Roma che ha controllato la partita dal primo all’ultimo minuto senza rischiare praticamente nulla, a sprazzi la squadra ha proposto anche un buon gioco e dopo tanto tempo abbiamo visto finalmente una vittoria netta senza palpitazioni finali. Dybala non mi stupisce perché se sta bene fisicamente è un fuoriclasse e lo sappiamo tutti. Mi ha stupito in positivo finalmente vedere Abraham che piano piano sta ritrovando la retta via e Zalewski che sulla fascia sta ricominciando a fare la differenza un po’ come lo scorso anno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5. Te la do io Tokyo)

Ad oggi la classifica è molto buona e questo lo dobbiamo a Mourinho che ha migliorato tutti, sia i campioni come Dybala sia altri giocatori che rimangono modesti ma stanno facendo bene, come per esempio Mancini. Le verità di Mourinho mi ricordano un po' quelle al tempo di Totti, non vuole raccontare cavolate soprattutto ai tifosi e di conseguenza questa sua virtù lo rende ingombrante e fastidioso nei confronti di qualcuno in società, oltre che alla stampa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5. Te la do io Tokyo)