PRUZZO: "La rosa della Roma è peggiorata" - FELICI: "Smalling? Si rischia un Mkhitaryan bis"

Lungo le frequenze radiofoniche romane si continua a parlare del rendimento della squadra allenata da José Mourinho, con un occhio di riguardo alla partita di domenica contro il Milan. "La rosa della Roma è peggiorata", afferma Roberto Pruzzo. Antonio Felici si sofferma sulla situazione contrattuale di Chris Smalling: "Si rischia un Mkhitaryan bis".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma non ha sostituito Dzeko e Mkhitaryan. Non ha migliorato la squadra, anzi l’ha peggiorata. Contro il Bologna ho visto una squadra in difficoltà. Bisogna augurarsi che Dybala stia bene e che Abraham torni quello dello scorso anno. Zalewski non si è visto più, sembra un po’ intimidito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se Smalling vuole andare via che si accomodi. Tiago Pinto sarà pronto a trovare un sostituto all’altezza se non migliore. L’inglese è un difensore bravissimo, ma credo che la Roma sia in grado di trovare un giocatore in grado di sopperire alla sua partenza (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che la Roma non sappia ancora se continuare a investire su Smalling o meno. Visto il Milan contro la Salernitana, credo che domenica non ci sarà partita. La Roma deve migliorare a livello di manovra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dove sono gli esterni della Roma? Sta per scoppiare il caso Matic. Mourinho prende i giocatori e poi li molla (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Purtroppo sta esplodendo quella contraddizione di cui parlavo qualche giorno fa, mentre da una parte si sta puntando alla riduzione del tetto ingaggi dall’altra si fanno quei rinnovi molto onerosi a Mancini e Cristante, di conseguenza sommando queste cose si arriva al caso di Smalling che conosciamo tutti, ho la netta preoccupazione che si possa rischiare un Mkhitaryan bis e questo non dovrebbe più accadere a meno che la Roma non abbia già pronto un grande difensore come sostituto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)