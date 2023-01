ORSI: "Roma-Genoa partita trappola" - FELICI: "Preoccupato dal possibile impiego di Svilar"

Manca sempre meno a Roma-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma questa sera alle ore 21. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale è proprio il match l'argomento principale: "Partita trappola", avvisa Fernando Orsi. "Preoccupato dal possibile impiego di Svilar", le parole di Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Per la Roma stasera non è facile, il Genoa se la gioca. Sono trappole, devi avere una concentrazione diversa. La Coppa Italia deve essere assolutamente un obiettivo per la Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Coppa Italia per la Roma è un obiettivo. Si può sfruttare in prospettiva campionato, ma senza turnover esagerato. La Roma fa a bene a puntare alla Coppa Italia, senza sottovalutare il Genoa né il suo allenatore (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quella di stasera sarà una partita complicata per la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma batte il Genoa questa sera ed esce vittoriosa dallo stadio Maradona, si può dire che la finale te la porti a casa. Il Genoa di Gilardino è una squadra che si sa chiudere e servirà una partita da giocare molto concentrati per la Roma. Andrebbe dato del tempo a Kumbulla, le capacità le ha. Smalling è un giocatore determinante per la Roma, ma non mi sorprenderei affatto di vederlo nell'Inter il prossimo anno (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ad oggi tra Mourinho e Pinto quello che fa più calcio sostenibile è Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mancini è l'erede designato di Bonucci alla Juventus (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi potrebbe giocare Svilar titolare al posto di Rui Patricio e più di qualche preoccupazione c’è, a maggior ragione in difesa ci saranno Kumbulla, Mancini ed Ibanez. A centrocampo spazio a Zalewski, Bove, Cristante ed El Shaarawy, mentre davanti invece partiranno titolari sia Abraham sia Zaniolo. Dybala ora come ora non può giocare tre partite di fila, magari potrebbe entrare a partita in corso (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)