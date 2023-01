LENGUA: "La Roma non tutela Zaniolo perchè vuole venderlo" - CORALLO: "Mourinho a Roma sta bene, ma vuole garanzie"

A poche ore dalla sfida contro il Napoli, l'etere romano si divide tra la questione Zaniolo e il futuro di Josè Mourinho: "La società non tutela Zaniolo perché l'obiettivo è venderlo. Il sostituto del numero 22? Sicuramente Pinto avrà già pensato a un rimpiazzo in caso di cessione", il pensiero di Gianluca Lengua. Così, invece, Andrea Corallo sullo Special One: "Mourinho sta bene a Roma, ma vuole ulteriori garanzie sul mercato"

Caso Zaniolo? La Roma ha la forza per far valere la sua posizione, ma allo stesso tempo è la società a rimetterci. Per il Napoli sarà una partita complicata, Mourinho prepara sempre questo tipo di gare molto bene e può creare delle difficoltà a Spalletti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La società non tutela Zaniolo perché l'obiettivo è venderlo. Il sostituto del numero 22? Sicuramente Pinto avrà già pensato a un rimpiazzo in caso di cessione (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Zaniolo? Non sono i fischi contro il Genoa che hanno fatto la differenza. Mourinho sta bene a Roma, ma vuole ulteriori garanzie sul mercato. Per il momento i giallorossi hanno perso Zaniolo, Karsdorp e Shomurodov e hanno acquistato solamente Solbakken (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho un po’ di ottimismo per il ritorno in squadra di Karsdorp (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sugli esterni è in emergenza. Spero che stasera Spinazzola faccia una gara quantomeno dignitosa, mi auguro che dia un segnale di vita che fino ad ora non ha mai dato (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling? Ho l'impressione che alla fine possa restare, le parole di Mourinho di ieri mi hanno in qualche modo tranquillizzato (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)