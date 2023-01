FOCOLARI: "L'intervista di Pinto conferma che il rapporto con Mourinho non è idilliaco" - FELICI: "Le sue parole fanno cadere le braccia"

Dopo l'intervista di Tiago Pinto rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso si analizzano le dichiarazioni del Gm. "La Roma non è una squadra pessima, ha ragione Tiago Pinto quando dice che dovrebbe avere più punti. L’intervista conferma che il rapporto con Mourinho non è idilliaco", dice Furio Focolari. Secondo Antonio Felici "le parole di Pinto fanno cascare le braccia per terra, ogni volta che apre bocca mette fine a tutte le speranze di vedere una grande Roma".

"Pinto ha messo dei paletti precisi, ora sta a Mourinho dimostrare", conclude Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se Smalling andasse via sarebbe un problema, perché perderesti un giocatore di sostanza e un leader. Quella della Roma sarà una ripartenza molto dura, bisognerà sperare che Dybala torni grande protagonista e che Abraham torni al livello dell’anno scorso. Senza di loro sarà difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha fatto perdere una decina di milioni alla Roma con il caso Karsdorp. La Roma non è una squadra pessima, ha ragione Tiago Pinto quando dice che dovrebbe avere più punti. L’intervista conferma che il rapporto tra loro non è idilliaco. La difesa a quattro è la soluzione migliore per la Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Col Bologna se la Roma farà una buona gara, vincerà. Ma capita con discreta rarità che faccia una buona partita in questo campionato (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tutti si aspettano dalla Roma più di ciò che ha fatto finora. Con l’intervista alla Gazzetta Pinto ha messo dei paletti precisi, ora sta a Mourinho dimostrare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pinto mi sembra in una brutta situazione perché deve rendere conto alla società del lavoro della parte tecnica. I conti della Roma fanno paura e i risultati non sono adeguati (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le parole di Pinto fanno cascare le braccia per terra, ogni volta che apre bocca mette fine a tutte le speranze di vedere una grande Roma. Penso sia arrivato il momento di chiedersi quale sia stato il tipo di contributo dato, se Mourinho non rimarrà sulla panchina della Roma una buona fetta di colpa la avrà senz’altro anche lui (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Premesso che secondo me è emblematico del cattivo rapporto il fatto che il massimo dirigente della Roma Pinto e l’allenatore Mourinho si rispondano tramite giornali, leggendo l’intervista di oggi di Pinto non c’è una sua risposta che possa far felice un tifoso della Roma. Tutto quello che ha detto è un inizio di allontanamento da quello che vuole Mourinho ovvero una grande squadra. La Roma del presente e del futuro farà un mercato di parametri zero e di prestiti, questo scenario inevitabilmente allontana i sogni di gloria e di conseguenza Mourinho stesso (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)