FOCOLARI: "La Roma non ci guadagna a tenere Zaniolo fermo" - TREVISANI: "La gestione del caso da parte della società non è stata eccezionale"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se Zaniolo non parte va messa in campo la diplomazia, una calma apparente per arrivare tranquilli fino a giugno. Credo che sia interesse comune trovare una situazione intermedia. Credo che col tempo si possa recuperare volendo anche il rapporto con la piazza. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho nel caso Zaniolo ha fatto pompiere anzi che con il fuoco con l’alcool. La Roma dovrebbe darlo in prestito anche senza soldi. La Roma non ci guadagna a tenere Zaniolo fermo, gli fa perdere valore. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il problema Zaniolo nasce dal suo comportamento non da professionista. Se Zaniolo rimarrà alla Roma sarà complicato ricompattare l'ambiente e dare un senso a questi ultimi mesi nella capitale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo fuori rosa è un vicolo cieco per il quale devi trovare una soluzione. Crei un precedente in rosa e fuori rosa troppo grave. (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che Karsdorp possa tornare a giocare a breve (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham avrebbe dovuto fare qualche gol in più. Zaniolo non ha il senso della realtà (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo deve presentarsi agli allenamenti, altrimenti aumenta la sua parte di torto. La Roma è l’unica a rimetterci economicamente, la gestione del caso da parte della società non è stata eccezionale. Mancini sta facendo bene, è difficile che la Roma prenda giocatori migliori con i soldi che ha a disposizione (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)