FOCOLARI: "La cessione di Zaniolo conviene a tutti" - TIMPANO: "Aouar sarebbe più funzionale del numero 22"

Tema del giorno: Nicolò Zaniolo. Le frequenze radiofoniche romane focalizzano la loro attenzione sul futuro del numero 22 della Roma, che rischia di lasciare la capitale in questi ultimi giorni del mercato di gennaio. "La fine del rapporto conviene a tutti, senza rimpianti", sentenzia Furio Focolari. Guglielmo Timpano, invece, si proietta al futuro, commentando la possibilità che Houssem Aouar sia il sostituto del classe '99: "Sa fare il trequartista, la mezzala, il regista: rischia di essere più funzionale di Zaniolo all’interno della Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Zaniolo è bravo come giocatore ma deve trovare un club importante, ben strutturato, che gli insegni come ci si comporta in campo e fuori. Gli manca maturità e non gioca per la squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma forse si è accorta che Zaniolo è un buon giocatore, non un fenomeno. Ma ora si deve accontentare di cifre minori rispetto a quelle che aveva pensato (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sia la Roma che Zaniolo sono convinti di doversi separare. La Roma non lo cede in prestito, ieri ci ha provato il Tottenham (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La fine del rapporto tra Zaniolo e la Roma conviene a tutti, senza rimpianti. Può darsi che altrove il giocatore tiri fuori il suo potenziale (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le possibilità di vendere Zaniolo sono all’incirca del 30%. Credo che questa “rottura” serva a preparare il terreno per venderlo a giugno. La responsabilità di una sua eventuale cessione è da imputare tanto alla Roma quanto al giocatore (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Vendere Zaniolo senza ricevere una cifra consona al suo valore non mi sembra la giusta soluzione, la Roma dovrebbe tenerlo utilizzandolo magari non titolare, ma nelle rotazioni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non ci sono i tempi tecnici né per vendere Zaniolo né per prendere un sostituto. Spero che quanto stia accadendo rappresenti una sliding door positiva nella sua avventura alla Roma (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La figura di Zaniolo all’interno della Roma va chiarita, ma resta molto importante anche per ciò che rappresenta. Finora ha portato poco, ma resta il terzo uomo offensivo fondamentale per le ambizioni giallorosse. Aouar è un giocatore diverso, ha caratteristiche simili a quelle di Pellegrini (STEFANO BORGHI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il profilo di Aouar è accattivante. Sa fare il trequartista, la mezzala, il regista: rischia di essere più funzionale di Zaniolo all’interno della Roma (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)