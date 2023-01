FOCOLARI: "Fab Four? Non mi entusiasma farli giocare tutti insieme" - TREVISANI: "Abraham? Il miglior modo per recuperarlo è farlo giocare"

Si riparte: in vista di Roma-Bologna, in scena alle 16.30 all'Olimpico, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le possibili scelte di Mourinho. "Mettere in campo i 'Fab Four' può essere un rischio, non mi entusiasma farli giocare tutti insieme", dice Furio Focolari. "Mi aspetto una partita complicata, come quella con il Torino", aggiunge Roberto Pruzzo.

Riccardo Trevisani, invece, parla di Tammy Abraham: "Il miglior modo per recuperare un centravanti è farlo giocare e farlo segnare".

Roma-Bologna? Mi aspetto una partita complicata, come quella con il Torino. A centrocampo i giallorossi faticheranno e concederanno il tiro da fuori con facilità. La squadra sarà spezzata in due (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non sarà una partita semplice, il Bologna viene da una serie di risultati positivi mentre la Roma ha fatto malissimo in casa. Mettere in campo i 'Fab Four' può essere un rischio, non mi entusiasma farli giocare tutti insieme (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se non giocano questa volta i 'Fab Four' insieme non giocheranno più, è giusto provarli. I calciatori forti devono essere sempre in campo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho non ha praticamente mai provato la difesa a 4 in un anno e mezzo questa è una lacuna tecnica (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non vedo in Ibanez il leader del reparto difensivo come lo era Rudiger (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma può essere messa in campo con tutti i 'Fab Four', ma deve esserci un impianto che li sostenga. Abraham? Il miglior modo per recuperare un centravanti è farlo giocare e farlo segnare (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non capisco perché Mourinho stia lasciando Abraham in panchina... (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)