FELICI: "Coppa Italia obiettivo primario" - TREVISANI: "Mi aspetto qualche minuto di Solbakken e Volpato"

Domani Roma in scena in Coppa Italia: i giallorossi ospiteranno il Genoa negli ottavi di finale della competizione. Secondo Antonio Felici "la Roma, non avendo la rosa per competere per lo scudetto, deve puntare assolutamente a vincere la Coppa Italia che diventa un obiettivo primario". "Mi aspetto che sia Solbakken sia Volpato facciano qualche minuto", aggiunge Riccardo Trevisani.

"Alla Roma serve un centrocampista centrale. Contro il Milan Tahirovic ha fatto tre aperture tipiche di quel profilo", conclude Mario Mattioli parlando delle necessità della Roma.

La Roma deve sperare che Abraham si ricordi di essere un grande campione e che Dybala non abbia intoppi a livello fisico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È giusto che la Roma provi a rinnovare il contratto di Smalling senza svenarsi, anche se è un giocatore indispensabile (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me Tahirovic avrà sempre più spazio. Mourinho ha preso la strada dei giovani, ne lancerà un altro paio da qui a breve. Se ci fosse la possibilità di prendere un difensore centrale senza esborso economico, la Roma lo prenderebbe (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Domani non rinuncerei ad Abraham, neanche a Pellegrini ma il 7 giallorosso deve riposare in qualche partita e magari col Genoa può essere la gara adatta. Mi aspetto che sia Solbakken sia Volpato facciano qualche minuto (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum doveva ricevere in questi giorni l’ok per essere aggregato in gruppo. L'ok effettivamente non è arrivato per motivi legati ad una non ottimale postura della tibia, di conseguenza il suo rientro slitta. Ad oggi si può dire che la terapia scelta non ha dato i frutti sperati visto che il giocatore è stato fermo alla fine 5/6 mesi, veramente troppi per la tipologia di infortunio. Lo riscatterei anche perché, nonostante tutto, lo reputo uno dei centrocampisti più forti che milita nel campionato italiano. Chiaramente il riscatto deve avvenire ad una condizione favorevole alla Roma ma non ho dubbi sul doverlo riscattare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Col Genoa, indipendentemente da chi giochi, la squadra deve scendere in campo concentrata evitando di prendere sottogamba la partita come ha fatto l’Inter ieri, perché poi si rischiano brutte figure. La Roma, non avendo la rosa per competere per lo scudetto, deve puntare assolutamente a vincere la Coppa Italia che diventa un obiettivo primario (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)